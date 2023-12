Lavori in via Puccini, strada chiusa 10 giorni

Rigenerazione urbana, lavori e divieto di transito veicolare in un tratto di via Giacomo Puccini, a Spianate, per dieci giorni: da lunedì 11 dicembre fino a venerdì 22. L’intervento, che riguarda il tratto di strada compreso tra via dell’Indipendenza e via Ss. Pietro e Paolo, è funzionale per i lavori in corso al cantiere dell’immobile di via Puccini, interessato dal progetto, finanziato con risorse Pnrr per oltre due milioni di euro, vinte dall’amministrazione D’Ambrosio per restituire alla comunità una struttura nuova. L’intervento è già partito: la rigenerazione sarà completa perché riguarderà tanto gli interni quanto gli spazi esterni. Nel dettaglio, la zona di via Michelangelo Moroni sarà trasformata in un parco pubblico, con giochi inclusivi e arredi per vivere il quartiere.

Per la villetta è prevista la demolizione e completa sostituzione con un edificio più ampio composto da tre appartamenti da destinare ad housing sociale. Il piano terra dell’immobile diventerà invece una sala polivalente, con cucina e bagno per disabili, a disposizione di tutta la comunità. Nella porzione di terreno adiacente al nuovo edificio, sarà realizzato un secondo parco pubblico con giochi inclusivi per bambini e ragazzi fino a 15 anni. Entrambi i parchi saranno realizzati con pavimentazioni anti-trauma e i giochi faranno parte di una linea ecosostenibile derivante da materiale riciclato. Tutta l’area, dunque, esprimerà la volontà di favorire la socialità e l’aggregazione.

M.S.