Lavori in arrivo alla zona per camper

Il Comune di Barga ha affidato i lavori per "ringiovanire" un po’ l’area di sosta camper "San Cristoforo" lungo via Hayange a Barga. I lavori (il progetto totale era di 20 mila euro) sono stati affidati alla azienda TFL con sede a Roma che dovrà fornire ed installare tavoli pic-nic, panchine, cestini ed altri arredi. L’azienda si è aggiudicata l’intervento con una offerta di circa 13 mila euro finanziata con oltre 6 mila euro da un contributo della regione Toscana per la riqualificazione delle aree a parcheggio camper e per il resto con fondi propri dell’ente. Speriamo che i lavori all’area camper, dopo la sua asfaltatura e dopo questi interventi, non terminino qui. Ci sarebbe da rimettere in sesto e ristrutturare anche le parti in muratura delle colonnine per rifornimento acqua ed energia elettrica. La ristrutturazione delle colonnine e del resto porrebbe essere finanziata rendendo obbligatorio, il pagamento per l’utilizzo delle colonnine stesse.