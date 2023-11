Lavori al teatro dei Rassicurati. Salta la stagione della prosa

Salta la stagione di prosa 2023-2024 a Montecarlo. Partiranno infatti nei prossimi giorni i lavori di ristrutturazione dell’antico teatro dei Rassicurati e quindi, con il montaggio del cantiere, era impensabile poter ospitare gli spettacoli. "Da un lato ovviamente ci dispiace, è un vero peccato – commenta il sindaco, Federico Carrara – ma dall’altro completeremo un ciclo di interventi al termine dei quali avremo in pratica una struttura nuova. Sì – prosegue il primo cittadino – perché negli scorsi abbiamo provveduto alla sistemazione della copertura, con un cospicuo investimento. Adesso procederemo con i palchetti, i corridoi, la manutenzione straordinaria che dovrà eliminare problemi di umidità. Diciamo che è un’opera forse meno appariscente, ma riguarda una sezione notevole del fabbricato di via Carmignani. Inoltre siamo riusciti ad intercettare fondi per una completa insonorizzazione dei locali, compreso il palcoscenico, dotandolo quindi di una acustica migliore".

"Risorse che arriveranno. In tal modo – conclude Carrara, – si chiude il ciclo del restyling che coniuga sia la parte sicurezza, il tetto, sia quella del decoro". Uno spiraglio per aprire il teatro a primavera 2024, comunque c’è: "Vediamo se sarà possibile pianificare qualcosa tra la fine dell’inverno e l’avvio della primavera, altrimenti l’appuntamento sarà per il prossimo autunno". Fin qui il sindaco.

Il teatro dei Rassicurati è uno dei più piccoli al Mondo. Civettuolo e raccolto, una "bomboniera", come viene soprannominato, dove si sono esibiti big del calibro di Franca Valeri, Alessandro Benvenuti, Tullio Solenghi, Athina Cenci, Anna Mazzamauro, Ambra Angiolini e molti altri. C’è da considerare che fino al 2011 Montecarlo era l’unico della Piana ad avere una stagione teatrale.

Ad Altopascio il Puccini è stato chiuso dal 1985 al 2011 appunto; a Porcari solo pochi anni fa l’Auditorium nell’ex complesso Cavanis ha aperto al pubblico, così come Artè a Capannori che è stato realizzato nel 2009 ma che solo un paio di anni più tardi ha allestito cinema e teatro, tra l’altro con problemi al tetto. Nato alla fine del Settecento e fondato dall’Accademia degli Assicurati, il teatro di Montecarlo rischiò pure di essere demolito negli anni Sessanta del Novecento per farne appartamenti. Ma una specie di insurrezione popolare ne bloccò il proposito. Massimo Stefanini