Lavori al ponte sul torrente Lima Chiusure parziali per la 445

Allarme rientrato: non ci sarà la chiusura totale della circolazione sulla regionale 445 per lavori in corso. Già da giorni è stato aperto il cantiere per i lavori al ponte sul torrente Lima, lungo la strada regionale 445, che congiunge le frazioni di Chifenti (Borgo a Mozzano) e Fornoli (Bagni di Lucca). E questo aveva suscitato preoccupazioni da parte dei cittadini, in merito alla viabilità e soprattutto alla luce dei lavori che stanno impegnando il vicino ponte delle Catene. Preoccupazioni che a questo punto possono rientrare, visto che la chiusura non sarà totale, ma bensì parziale.

Si tratta di lavori di straordinaria manutenzione effettuati da parte della Provincia di Lucca che ha in gestione la struttura di proprietà invece della Regione Toscana trattandosi di un ponte che si trova, appunto, sulla 445 della Garfagnana.

Il progetto definitivo dell’intervento, nonché il quadro economico dei lavori ammonta complessivamente a 770 mila euro, si tratta di risorse regionali affidate all’ente di Palazzo Ducale. Attualmente sono in corso sbancamenti sul greto del fiume. Si prevedono, per quanto possibile, solo interruzioni parziali del transito, a senso unico alternato, durante la fase della lavorazione, cercando di limitare al minimo necessario la chiusura della strada, come invece si temeva in concomitanza dei lavori al Ponte delle Catene.

I lavori previsti dal progetto di straordinaria manutenzione della Provincia di Lucca sono di varia natura e riguarderanno sia la struttura in cemento armato che gli interventi di alveo.

Questi ultimi serviranno per eliminare le problematiche relative al trasporto di fondo e all’erosione in corrispondenza delle pile del ponte, mentre sulla struttura in cemento si interverrà per mettere in sicurezza i punti critici. Altri lavori riguarderanno il piano viario con il rifacimento dell’impermeabilizzazione della soletta di impalcato, del manto stradale, la sostituzione delle barriere di sicurezza e del parapetto.

Il ponte attuale sul Lima, datato giugno 1953, sostituì quello andato distrutto durante la seconda guerra mondiale.

L’infrastruttura ha subìto, nel corso degli anni, alcuni interventi di manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione, i più rilevanti negli anni 1967-1968 e 1979-1980.

Marco Nicoli