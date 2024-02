Lavori al parco Kennedy. Riprende la riqualificazione

Ripresi in questi giorni nel parco Kennedy i lavori per la riqualificazione di questo polmone verde. Terminati anche i lavori di scavo e di posa di nuove tubazioni e impianti da parte di “Gaia“ che hanno interessato l’area, ora si sta procedendo, a cura dell’Impresa Bacci Paolo di Barga, al livellamento, anche con il deposito di nuova terra.

Livellamento che ha interessato anche il terreno sotto il ponte Lombardini dove nei mesi scorsi, oltre ai lavori di “Gaia“, era stata rimossa la vecchia e mal dirotta pista di pattinaggio. Questo è peraltro un terreno che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, potrebbe diventare anche un luogo per il gioco dei ragazzi, come era tanti anni fa dove sotto il ponte si disputavano anche tornei di calcetto e pallavolo. Non la solita cosa di allora nelle intenzioni del Comune, ma comunque il suo recupero per restituirlo ai giochi dei ragazzi.

Nuova terra è stata posta anche lungo lo scavo che attraversava il parco e si è cominciata anche la manutenzione della costa lato centro storico. Il lavoro sul terreno è propedeutico anche alla semina che, non appena la stagione sarà idonea allo scopo, verrà effettuata per riqualificare il manto verde. Tra gli interventi futuri, come spiega l’assessore Pietro Onesti, anche la sistemazione dell’illuminazione pubblica del parco e la ripulitura e la riapertura della vasca ornamentale in mezzo al parco.

Luca Galeotti