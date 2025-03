L’autobus dei desideri immaginato dai bambini

L’autobus dei desideri è un autobus che realizza i sogni. Infatti, quando sali su questo autobus, trovi un tablet dove digitare il tuo desiderio. Attenzione, però. Se è cattivo non te lo farà esprimere, se invece è un desiderio buono questo si avvererà in 5 secondi.

Su questo tablet c’è un’applicazione chiamata “Sweet dreams”, premendola appare un unicorno in versione digitale che chiederà nome e cognome, poi farà un’intervista e da questa capirà i tuoi desideri.

L’autista è il Gufo Portafortuna, il suo volante è a forma di quadrifoglio e quando si sale sull’autobus e si saluta l’autista Gufo, questo ti porterà fortuna per tutta la giornata. Insieme al gufo c’è anche un’hostess, è un’aliena di nome Blob. Ad ogni bimbo che sale sopra questo autobus Blob offre una caramella o un cioccolatino. Ovviamente questo autobus è super accessoriato.

Sopra i sedili ci sono delle lampadine a LED che cambiano colore a seconda del tuo umore, per esempio se sei arrabbiato diventano rossi e se sei superfelice diventano arcobaleno.

I sedili sono girevoli in modo che possiamo girarci verso il finestrino per guardare il paesaggio o verso gli altri viaggiatori per chiacchierare con loro.

Dal suo tetto escono tanti palloncini che lo fanno volare via, tra le nuvole, verso le mete scelte dai passeggeri.