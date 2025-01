“L’Augusta“ riparte con... “Osho“

Martedì prossimo 28 gennaio prende il via la nuova stagione, la sesta, del festival “L’Augusta – la Fortezza delle Idee“. L’evento di apertura sarà, come oramai di consueto, con l’autore satirico Federico Palmaroli, in arte ‘Osho’, che presenterà il suo libro-racconto dell’anno appena passato.

“Dopo la quinta stagione, con 10 eventi e oltre 1500 persone di pubblico – spiega il presidente del festival, Iacopo Di Bugno – L’Augusta riparte da Federico Palmaroli, l’autore che ha rivoluzionato con ‘Le più belle frasi di Osho’ la satira italiana degli ultimi anni”.

“Palmaroli – sottolinea Di Bugno – ha scelto per la terza volta il nostro festival per iniziare l’anno e presenterà il suo libro, appena uscito, ‘Nun fate caso ar disordine’. Una raccolta di vignette che racconta gli eventi del 2024 attraverso una comicità irresistibile”.

L’evento si svolgerà come sempre nel complesso della Casa del Boia martedì 28 gennaio, alle ore 21. L’accesso all’incontro con Federico Palmaroli è libero, previa prenotazione del posto a sedere sulla piattaforma Eventbrite.