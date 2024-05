L’assalto delle comparse per le scene del film di Dustin Hoffmann

La carovana hollywoodiana del regista Peter Greenaway con Dustin Hoffman, Helen Hunt e tantissimi altri attori è a Lucca già da mesi, ma la magia del cinema continua a incantare la città. Chi avrebbe mai pensato di camminare per le vie del centro storico e trovarsi fianco a fianco con un attore due volte premio Oscar. Eppure le sorprese non finiscono mai per Lucca e i suoi cittadini, proprio come capitato martedì sera. In occasione di una scena clou della pellicola, che per il momento si chiama “Tower Stories“, la produzione ha reclutato su due piedi 200 lucchesi per fare le comparse. Le case di produzione Facing East e The Family hanno lanciato un appello alla città attraverso i canali di comunicazione del Comune. La risposta è stata travolgente, con oltre mille richieste di partecipazione pervenute in meno di 24 ore.

Nella scena corale, con tutte le comparse, è stato riprodotto un momento importante che ha portato alla realizzazione del film, la proiezione dell’installazione "The Towers | Lucca Hubris" sulla facciata della chiesa, pensata da Peter Greenaway stesso. Fu grazie a quell’opera che il regista scoprì le bellezze della città, iniziando a progettare il film. Durante le riprese, i cittadini dovevano sostanzialmente ammirare i giochi di luci e le proiezioni studiate dal regista, riscoprendo le storie delle torri della città e i loro segreti.

Le riprese, nel frattempo, stanno arrivando alla loro conclusione, dopo oltre un mese di lavorazione praticamente ininterrotta. Mancano ormai poche ore per ultimare tutti i ciak in città, e se sembra passato un solo istante dalla prima volta che via Beccheria ha visto passeggiare Dustin Hoffman, domani ci sarà il metaforico saluto a Lucca. Sarà piazza San Frediano l’ultimo palcoscenico per lo stellare cast, composto oltre che dai due premi Oscar già citati, da attori del calibro di Sofia Boutella, Giacomo Ganniotti, Jonno Davies e Laura Morante. Ma anche Lucca potrebbe meritare un Oscar.

Iacopo Nathan