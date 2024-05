L’Asl apre ai “Cantieri della salute“ sulle future Case di Comunità

La Zona distretto dell’Asl Piana di Lucca ha aderito al progetto Cantieri della Salute della Regione Toscana (coordinato da Federsanità-Anci Toscana con il supporto tecnico di Sociolab). Il progetto promuove il coinvolgimento del Terzo settore e della società civile locale nelle politiche di salute del territorio e nelle future Case di comunità previste dalla riforma della sanità territoriale, con momenti di incontro, ascolto, partecipazione e rafforzamento delle reti locali. Per il territorio della Zona Distretto Piana di Lucca, il progetto Cantieri della Salute prevede la realizzazione di due iniziative. La prima sarà un incontro laboratoriale dedicato all’esplorazione e alla mappatura delle diverse iniziative esistenti in materia di tutela della salute, che avrà luogo il 24 giugno dalle 17 nella sala 1 (primo piano) dell’edificio C del Campo di Marte. La seconda sarà un’agorà pubblica il 21 settembre, aperta a tutte le realtà del territorio, per confrontarsi sul futuro della sanità, del benessere della comunità e sul futuro delle Case di comunità. Candidature entro il 21 giugno.