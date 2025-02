L’Asl acquista una Pet/Tac più sensibile

La struttura della Medicina nucleare di Lucca, diretta da Marco Pellegri, vedrà nei prossimi 4-6 mesi il traguardo di un importante processo di rinnovamento tecnologico. E’ stato appena definito l’acquisto della nuova Pet/Tac digitale della ditta GE con 5 anelli di detezione. Dopo l’installazione, nel corso del 2024, di una Spect/Tac finanziata con i fondi Pnrr in sostituzione di una vecchia apparecchiatura, questa importante tecnologia all’avanguardia, prima in Azienda Usl Toscana nord ovest e gemella di quella già montata di recente nel centro universitario di Careggi, verrà utilizzata prevalentemente, ma non solo, in campo oncologico.

La nuova apparecchiatura consentirà di alzare i livelli assistenziali con un sistema in grado di garantire indagini diagnostiche più rapide, riducendo al contempo anche la radioattività sul paziente, oltre a garantire la detezione di lesioni molto piccole. "La Pet/Tac – spiega il dottor Pellegri – è una tecnologia ibrida che unisce in un unico esame due tecnologie diagnostiche: la prima è la tomografia a emissione di positroni (Pet), che fornisce informazioni biochimiche e fisiopatologiche degli organi studiati, utili ad accertare la presenza, l’estensione e la diffusione di una neoplasia o lo studio di patologie neurologiche degenerative come le demenze o il Parkinson; la seconda è la tomografia computerizzata (Tac) per le immagini tridimensionali di organi e tessuti".