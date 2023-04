L’appello di Mercanti "La legalità torni centrale nella politica"

"La legalità torni centrale nella discussione politica e torni ad essere una battaglia portata avanti con convinzione dal Partito Democratico": lo chiede Valentina Mercanti, consigliere regionale, nonché membro dell’Osservatorio regionale sulla Legalità e presidente dell’assemblea regionale del Pd dopo aver letto la relazione presentata dalla Dia, la Direzione Investigativa Antimafia, in merito al primo semestre del 2022. Mercanti lancia un vero e proprio appello che suona come un invito all’azione: "Promuovere la legalità in ogni momento del vivere quotidiano è un impegno che dobbiamo prenderci tutti, come politici e come cittadini. Dobbiamo creare, all’interno della nostra società, gli anticorpi necessari per impedire che fenomeni di criminalità organizzata attecchiscano".

"Non bastano – aggiunge ancora Mercanti – le leggi repressive: serve comprendere il fenomeno, conoscerlo, fare informazione in questo senso, sensibilizzare le nuove generazioni e le istituzioni a tutti i livelli e, al tempo stesso, capire nel profondo come agisce e si muove la criminalità. Solo così possiamo creare le condizioni per rendere la Toscana un territorio dove la mafia non possa trovare casa". "Per questo motivo è ancora più indispensabile - conclude - che la lotta per la legalità torni protagonista anche del dibattito politico: non può essere abbassata la guardia, poiché nessun luogo, fisico o non fisico, è immune alla criminalità organizzata. Il Partito Democratico deve rimettere al centro della discussione e dei suoi propositi la promozione di una legalità capillare, reale, naturale: uniti possiamo fare la differenza e dire "No" a tutte le mafie".

F.V.