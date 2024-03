Guida una Lamborghini, ma è senza assicurazione: multa e sequestro

Lucca, 15 marzo 2024 – La sorpresa deve essere stata grande anche per lui, visto che il mezzo, una Lamborghini Huracan, era stato preso a noleggio. Un bolide dal valore di circa 250mila euro, peccato che fosse sprovvisto della copertura assicurativa La scoperta è stata fatta ai danni di un giovane residente in Mediavalle del Serchio, in provincia di Lucca, durante un controllo della Polizia Locale di Borgo a Mozzano.

Gli agenti hanno fatto accostare la fuoriserie che, grazie al Targasystem, veniva segnalata come priva di assicurazione. Il sistema di videosorveglianza, infatti, confronta i dati contenuti all'interno di un database e segnala l'eventuale assenza di revisione o, come in questo caso, di assicurazione. Un'amara sorpresa anche per il guidatore: la Lamborghini, infatti, era stata presa a noleggio da una società di un'altra provincia Toscana.

Sono quindi scattate le sanzioni di rito che comprendono una multa da un minimo di 866 a un massimo di 3.464 euro oltre al sequestro cautelare del veicolo finalizzato alla confisca amministrativa.