“L’altro Giacomo“. Riparte la stagione al teatro Alfieri

Oggi, sabato 26 ottobre, presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo, alle ore 21, 15 , va in scena lo spettacolo "L’Altro Giacomo – tutto il calore del mio amore per te" di Renato Raimo. Lo spettacolo è gratuito per gli abbonati alla stagione teatrale del Teatro Alfieri 2024/2025, promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e l’amministrazione comunale, come anteprima fuori cartellone. Per tutti gli altri il prezzo unico, con scelta del posto, è di 10 euro più 2 di prevendita presso la Pro Loco Castelnuovo, dalle 9,30 alle 12,30. Alla Pro Loco è possibile prendere accordi per prenotare il biglietto fuori dall’orario stabilito, telefonando al numero 0583-641007. Si ricorda che l’apertura del Teatro Alfieri agli spettatori si terrà alle 20, 15, a partire cioè da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Dino Magistrelli