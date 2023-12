L’albero di Natale fatto con 40 trattori con gli auguri del mondo agricolo lucchese

L’albero di Natale più originale e più denso di significato l’hanno realizzato loro, i coltivatori diretti che sono riusciti a posizionare i loro trattori, con i fari accesi, impeccabilmente a forma di albero. Una magica accensione dell’originale installazione realizzata a Carignano e composta da una quarantina di trattori posizionati appunto ad albero di Natale che hanno regalato un’immagine davvero straordinaria. L’idea è stata quella di due giovani: Eric Simonetti, studente dell’istituto Agrario Busdraghi, e Gabriele Zanelli, imprenditore agricolo i quali hanno saputo coinvolgere altri agricoltori in questa originale composizione utile anche a ricordare l’importanza dell’agricoltura che in questi anni non sempre gode dell’attenzione che meriterebbe. Il tutto arricchito di lucine intermittenti rosse e gialle e fuochi d’artificio per uno spettacolare colpo d’occhio che ha voluto trasmettere i migliori auguri del mondo agricolo lucchese. La curiosa manifestazione si è conclusa con una cena aperta a tutti per lo scambio degli auguri natalizi.