L’agricoltura ”resiste” Nessun allarme siccità ma l’attenzione resta alta

Nessun allarme siccità in provincia di Lucca. Anche Coldiretti non sottolinea in tal senso situazioni problematiche per il settore agricolo e zootecnico, una fotografia del tutto inversa a quella che si era palesata lo scorso anno durante la lunga e siccitosa stagione estiva. Non è da escludere, tuttavia, che per quanto riguarda la vendemmia i tempi di raccolta potrebbero subire un anticipo.

Situazione tranquilla anche per quanto riguarda le ricca e preziosa rete di fonti sparse sul territorio capannorese: non si registrano, infatti, problemi di erogazione dell’acqua, se non, com’è fisiologico che sia in estate, per quello che attiene alla portata, il cui getto può essere meno intenso del normale. Rimane naturalmente valido quanto previsto dall’Autorità idrica toscana, le cui disposizioni emanate vietano l’utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica per il riempimento delle piscine private. "L’acqua per riempire le piscine – ricorda l’Ait – deve essere captata da pozzi autorizzati o acquistata sul mercato da soggetti autorizzati a commerciarla, come i gestori del servizio idrico; inoltre, i giustificativi di acquisto devono essere conservati, per permettere il controllo da parte delle autorità competenti".

L’utilizzo di acqua pubblica, lo si registra maggiormente per chi rimpingua le piscine più piccole, cosiddette “fuori terra”.

Naturalmente, il mancato rispetto di quanto sopra, proprio perché trattasi di un bene prezioso, prevede l’impiego del personale dell’autorità idrica e della polizia locale per gli accertamenti del caso. Previste, di conseguenza, sanzioni pecuniarie per chi non rispetta le prescrizioni.

Mau.Guc.