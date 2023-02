"Lago Termale Stop al degrado"

In merito alla questione del Lago Termale di Prà di Lama nel comune di Pieve Fosciana, Luigi Pellegrinotti, Iolanda Turriani e Michela Stefani (Lega) fanno notare come "illustri studiosi hanno accertato ancora una volta le ottime qualità terapeutiche delle acque sulfuree della sorgente di Prà di Lama. Ma ad oggi la situazione del lago termale verte nel più totale abbandono. Le strutture termali limitrofe che ospitavano anche degli studi medici sono andate completamente distrutte - si legge in una nota - . I rappresentanti della Lega porteranno ancora una volta la questione delle terme sui tavoli degli organi politici preposti per vedere se questo stato di degrado abbia finalmente fine".