Lago di Sibolla, la convenzione Nuova gestione per il centro visite

Nuova gestione per il Lago di Sibolla il cui centro visite sarà gestito dall’associazione “Amici del Padule di Fucecchio per la biodiversità“ che si è aggiudicata il bando. Nei giorni scorsi è stata firmata la convenzione che delinea i termini dell’accordo per la gestione dell’area, patrimonio naturalistico del territorio provinciale e regionale.

"Quando ci siamo insediati nel 2016 - commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore all’Ambiente, Daniel Toci - la Riserva naturale e il centro visite si presentavano come luoghi chiusi e degradati. Tra i problemi c’era la necessità di capire quale ente – tra Regione, Provincia e Comune – dovesse occuparsi di questa area. Per noi è sempre stato chiaro e necessario riportare sotto l’ala comunale la gestione di questo spazio e così è stato. Vogliamo ringraziare l’associazione Natura di Mezzo, che continuerà a collaborare con noi, per il lavoro svolto. Le guide dell’associazione, infatti, continueranno le attività con le date del luglio altopascese 2023: l’unione delle forze tra associazioni diverse può rendere ancora più attrattiva e dinamica la gestione, di questo siamo certi. Con la firma della convenzione, diamo un ulteriore slancio alla Riserva e al centro visite, potendo programmare con continuità iniziative, progetti e interventi. L’area protetta rappresenta infatti un vero e proprio tesoro per il nostro territorio, e non solo. L’associazione, affiancata dall’amministrazione, si impegna a perseguire questo obiettivo, salvaguardando e valorizzando l’area con la sua fauna e flora".

"L’accordo segna la sinergia tra i due enti con l’obiettivo comune - aggiunge Alessio Bartolini, designato dall’associazione responsabile della gestione - di promuovere e salvaguardare il patrimonio naturalistico della Riserva attraverso la salvaguardia dell’ambiente e della sua biodiversità, una corretta manutenzione dell’area e la promozione del territorio con attività e visite guidate aperte alla cittadinanza, anche in collaborazione con gli istituti scolastici".