Lago di Pontecosi: "Manca progettualità"

Si continua a parlare dei problemi del lago di Pontecosi di Pieve Fosciana. "Negli anni scorsi, e a più riprese- ricordano Vittorio Fantozzi vice presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Toscana e i circoli Fdi della Garfagnana- ci siamo occupati della vicenda del lago di Pontecosi, su cui meritoriamente sta tornando alla carica anche la minoranza consiliare di Pieve Fosciana, che presenterà nei prossimi giorni un’interrogazione in un Consiglio comunale, che ci auguriamo partecipe ed interessato. Purtroppo la situazione si configura al limite dell’assurdo. Innanzitutto manca una progettualità di fondo da parte dell’Amministrazione comunale. Ormai i cittadini esasperati chiedono risposte concrete. C’è un progetto con Enel, con cui il Comune aveva stipulato un protocollo d’intesa per realizzare una scogliera lato Pontecosi; la creazione di un camminamento lungo lago, premessa per una riqualificazione complessiva dell’abitato; la ristrutturazione del Ponte della Madonna, su cui sono stati garantiti cospicui investimenti bancari; le opere di sicurezza dopo il crollo di parte della scogliera a nord del Paese. Su ciascuno di questi progetti è calato il silenzio. Non si sa se i partner privati stanno rispettando gli accordi, se il Comune ha fatto tutto quanto di propria competenza, a che punto siamo con i lavori. Così come non si hanno risposte sullo svuotamento del lago. Il tempo passa, la situazione esige serietà e trasparenza. Per questo motivo, su Pontecosi presenteremo prossimamente un’interrogazione in Regione e una analoga in Parlamento".

Dino Magistrelli