Ladri di notte alla macelleria islamica Sfondata la porta, via soldi e carne

Denaro in contanti e, già che c’erano, anche la carne. Colpo da circa 3.500 euro nella notte tra mercoledì e giovedì alla macelleria islamica di Altopascio, in piazza Del Porto, nell’area centrale della cittadina del Tau, tra la Bientinese e la Romea, ma anche a pochi metri da corso Cavour.

E’ il secondo colpo negli ultimi giorni in questo esercizio commerciale, il precedente è del 25 gennaio: in quel frangente però il bottino fu un cospicuo quantitativo di carne, riempiendo diversi sacchetti, forse un furto su commissione difficilmente perpetrato da un solo ladro. Ma saranno le indagini, già avviate a 360 gradi sulla vicenda, a svelare tutti i retroscena. Identico invece, tra i due episodi, il sistema utilizzato per entrare nell’attività. In entrambi i casi i malviventi hanno spaccato la porta di ingresso che, tra l’altro, si affaccia sulla strada principale, quindi con il rischio che fossero visti. Niente però li ha fermati.

Una volta all’interno del negozio si sono diretti, come primo obiettivo, al registratore di cassa al cui interno i titolari avevano lasciato le banconote perché proprio in questo periodo avrebbero dovuto saldare i fornitori e quindi la somma era stata preparata per questa esigenza. La gang è stata fortunata o sapeva? Anche a questo interrogativo dovranno rispondere gli accertamenti dell’attività investigativa.

Dopo aver prelevato i contanti, i ladri però non si sono accontentati. Così hanno trafugato anche la carne e la gastronomia, con alimenti vari che si trovavano esposti al bancone. Ieri mattina, al momento dell’apertura, l’amara scoperta. Sul posto, per un primo sopralluogo e per ascoltare le vittime, sono arrivati i carabinieri ai quali toccherà scoprire se i due furti sono collegati, con gli stessi autori o meno. Fondamentale sarà l’ausilio delle telecamere della videosorveglianza dell’impresa, ma anche quelle posizionate ai due semafori, all’incrocio tra la Romea e il viale Europa che potranno fare luce sulle targhe del veicolo con cui sono arrivati.

I titolari di questa avviata attività, ad Altopascio da tempo e ben integrati, assistiti dal legale altopascese Ilenia Vettori, stanno collaborando per cercare di arrivare alla soluzione del caso per scoprire chi ha fatto irruzione per due volte in piena notte nella loro attività. Tutte le piste sono aperte e verranno valutate dalle forze dell’ordine.

Massimo Stefanini