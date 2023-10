Ladri devastano un’abitazione

Una serata spensierata trascorsa fuori casa che si trasforma in un incubo. Al ritorno a casa, in via Banchieri a Capannori, a breve distanza dal centro del capoluogo i proprietari hanno infatti trovato l’abitazione praticamente devastata all’interno.

Amarezza, sgomento, paura e rabbia, un misto di sentimenti provati da una famiglia che si era concessa qualche ora di svago e che al rientro ha trovato la porta di ingresso forzata e caos ovunque, con arredi gettati a terra, mobili spostati, stanze messe completamente a soqquadro. I malviventi hanno perlustrato tutti i locali, trovando solo qualche monile, ma i danni sono appunto notevoli.

Il furto è stato messo a segno in tarda serata, verso le 22, sabato scorso. Adesso i proprietari dovranno verificare in maniera scrupolosa se manca altro e ovviamente non è facile in mezzo a tanta confusione e devastazione. Sull’accaduto indagano i carabinieri i quali hanno eseguito un primo sopralluogo nella notte stessa in cui il colpo è stato scoperto. Si osserveranno le telecamere della videosorveglianza delle strade principali per ricavare informazioni utili, magari sui veicoli utilizzati per arrivare a destinazione da parte dei soliti ignoti che forse sapevano che nella villetta non c’era nessuno. Un caso? Saranno le indagini a stabilirlo e a ricostruire esattamente quanto accaduto. Ma.Ste.