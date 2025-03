Laboratori per bambini da 0-6 anni

Infanzia accudita: un modello innovativo ed inclusivo per la montagna. Dal 22 febbraio sono partiti alla biblioteca comunale Fratelli Rosselli dei laboratori gratuiti per bambini 0-6 anni con accompagnatori per esplorare il mondo fisico. Il percorso si sviluppa in quattro laboratori alla scoperta di com’è e come funziona il mondo con l’aiuto di tubi, imbuti, esperimenti, scatole, luci e materiale di recupero. Il tutto condotto da Sabrina Rossi. Il 1° marso verrà proposto ’’Che pasticcio la materia!’’ (dalle 10 alle 12); si proseguirà il 10 maggio con ’’Un, due, tre.. TORRE!’’ E il 17 maggio con ’’Le mille e una bolla’’. I laboratori sono promossi grazie al progetto Infanzia Accudita, a Soecoforma. Per info e prenotazioni: 3463554628 - [email protected]

Luca Galeotti