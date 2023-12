Laboratori creativi per illuminare il Natale. Bambini da 6 a 10 anni

Sabato 9 e domenica 10 dicembre, l’Orto botanico e l’associazione A.Di.P.A. organizzano alla casermetta San Regolo, attività laboratoriali nelle quali i partecipanti potranno esprimere tutta la loro creatività nella realizzazione di lanterne per illuminare i giorni delle feste. Si tratta di un’esperienza consigliata per bambini di età compresa fra 6 e 10 anni, che prevede una breve visita all’Orto botanico per scoprire quanto ha da offrire la natura e dunque raccogliere il materiale necessario per lo svolgimento dei laboratori nella Casermetta San Regolo. La partecipazione è gratuita ma serve l’iscrizione, fino a esaurimento posti (www.ortobotanicodilucca.it).