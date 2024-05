La zona del cavalcavia di viale Europa e viale Carducci interdetta da domenica sera fino alle 3 di notte

Cavalcavia di viale Europa e zona di sicurezza ovest. L’area che comprende il cavalcavia di viale Europa, il tratto di viale Carducci dalla rotatoria fino a piazzale Boccherini, via Nieri e viale Carducci, utilizzata per l’uscita del pubblico alla fine del concerto, sarà interdetta al traffico per il periodo di tempo compreso fra le ore 20.30 di domenica 2 giugno fino al completo deflusso degli spettatori non oltre le 3 di lunedì 3 giugno. In questo periodo il traffico proveniente dal casello autostradale e diretto sulla parte nord della circonvallazione e a Sant’Anna sarà deviato sulla variante di collegamento con il casello Lucca Ovest in via delle Città Gemelle. Dalle ore 23 di domenica 2 giugno fino all’1 di lunedì 3 giugno il divieto di transito, eccetto residenti e attività, sarà esteso a tutta via Nieri, via Sercambi, via delle Tagliate di San Donato e via Pascoli.