La WEPA compie 75 anni Grande festa in sede Più di 450 gli ospiti

Un compleanno storico. Sì, perché una simile longevità, 75 anni, non è da tutti nel settore industriale. Wepa, l’azienda tra Porcari e Capannori raggiunge il traguardo dei... tre quarti di secolo. I festeggiamenti per il suo sviluppo di successo, da azienda commerciale a Gruppo operante a livello internazionale con 13 siti produttivi, si svolgono in tutte le sedi e includono grandi feste di famiglia per i collaboratori e i loro familiari.

Durante lo scorso weekend, la sede di Lucca ha ospitato una festa con circa 450 ospiti e i rappresentanti della direzione. Il programma prevedeva, tra l’altro, visite guidate dello stabilimento. esposizioni ed altro. "Durante 75 anni ricchi di avvenimenti, la nostra impresa a conduzione familiare si è sviluppata costantemente e questo anniversario ci rende orgogliosi dei traguardi raggiunti e, al contempo, ci motiva a portare avanti il nostro successo anche in futuro, insieme ai nostri 4 000 collaboratori, ai nostri partner commerciali e di cooperazione - ha commentato Martin Krengel amministratore delegato del Gruppo WEPA.

"Grazie al loro impegno e alla loro lealtà, oggi WEPA è uno dei tre maggiori produttori europei di carta per uso domestico". Sulla stessa lunghezza d’onda Andreas Krengel, rappresentante della terza generazione della famiglia imprenditoriale nel CdA.

Fondata nel 1948 da Paul Krengel come "Westfälische Papiergroßvertrieb GmbH" nelle vicinanze della sede centrale attuale ad Arnsberg, in Germania. Fra i primi prodotti che l’azienda commercializzò vi furono carte da pacchi e da regalo.

"I nostri prodotti regalano una sensazione di igiene sicura a milioni di persone in tutta Europa, sulla base dei nostri requisiti di sostenibilità".

Nel 1953 iniziò a occuparsi della trasformazione di carta per l’igiene e, dopo la costruzione della prima macchina per la carta, nel 1958 avviò la produzione di carta igienica. Oggi è uno dei tre maggiori produttori europei di carta per uso domestico. Si distingue per una particolare attenzione alla sostenibilità e produce in 13 sedi europee. In Lucchesia 310 collaboratori che realizzano carta igienica, rotoli da cucina, fazzoletti, tovaglioli e asciugamani di carta.

Massimo Stefanini