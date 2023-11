La vita di Maria Pascoli. Una giornata dedicata

In ricordo di Maria Pascoli, la sorella del poeta di Castelvecchio, a settant’anni dalla morte avvenuta nella Casa di Castelvecchio Pascoli il 5 dicembre 1953. Sabato 2 dicembre alle ore 10.30 al Teatro dei Differenti di Barga avrà luogo una mattinata di studi dedicata appunto a Mariù. Se oggi Casa Pascoli conserva l’enorme patrimonio pascoliano molto lo so deve proprio al lavoro conservativo ed editoriale di Mariù, che sopravvisse al poeta per quaranta anni. Lavoro costante e tenace, svoltosi all’ombra delle mura domestiche ma anche nelle stanze dei ministeri. Le ricerche degli ultimi venti anni hanno dimostrato la centralità del suo ruolo, senza il quale forse oggi non potremmo godere dello straordinario patrimonio dell’archivio pascoliano.

La mattinata di sabato prossimo vedrà alcuni approfondimenti dedicati alla cultura pascoliana e agli ultimi studi maturati in questo ambito: Alice Cencetti cpresenterà il suo ultimo volume "Il Pascoli degli italiani. Storia di una poesia nella scuola nazionale (1912-1962)". A seguire si affronterà il tema della fortuna di Pascoli all’estero con la presentazione del libro "On Home Ground. Le versioni pascoliane" di Seamus Heaney, a cura di Marco Sonzogni (Samuele Editore, 2023). In conclusione, si terrà un breve omaggio al poeta in occasione dei 120 anni dalla pubblicazione della prima edizione della raccolta di liriche "Canti di Castelvecchio", con una introduzione a cura di Sara Moscardini (Fondazione Giovanni Pascoli) e lettura di alcune poesie da parte dell’attore Alessandro BertoluccI.

