La vicinanza agli antipsichiatri Era relatore ai convegni di medici

Seung era entrato a pieno titolo nella corrente degli antipsichiatri: tanto che i medici lo invitavano a presenziare come relatore a convegni da loro stessi promossi. Una circostanza che ha dato all’uomo una sorta di sigillo di garanzia circa la fondatezza delle sue posizioni, tradotte poi nelle battaglie della sua associazione Adup. È giovanissimo Gianluca quando, su richiesta della mamma, il servizio sociale del comune di Viareggio gli affianca la figura di un educatore: è Silvano Boccasso che poi diventa responsabile della salute mentale della Cgil. Il medico si affeziona al ragazzo, lo sostiene e lo porta al "Ceser" (dove poi Seung aggredirà lo psichiatra Mirko Martinucci) e lo coinvolge poi nei convegni che organizza alla Croce Verde invitando anti psichiatri. Ci sono scatti del Seung infatti assieme al dottor Vito D’Anza e a Peppe Dell’Acqua ex direttore di psichiatria di Trieste. In uno scatto appaiono tutti assieme al dottor Francesco Maisto presidente della magistratura di sorveglianza di Bologna e recentemente incaricato dal sindaco di Milano come Garante dei diritti delle persone private della libertà.

Ma cos’è l’antipsichiatria? È in Italia che l’attacco contro la disciplina psichiatrica e le sue istituzioni riesce ad ottenere il suo maggior successo, quando le idee e le lotte anti-istituzionali di Franco Basaglia (1982) raggiungono l’obiettivo di ispirare la legge di Riforma: tutti gli ospedali psichiatrici, nell’arco di alcuni anni, vengono chiusi e la legge impedisce anche l’edificazione di nuovi. Non solo la legge 180 ha impedito ogni ricovero ma la maledizione ha riguardato i luoghi stessi, in quanto si è impedito persino l’utilizzo degli edifici per altri fini assistenziali. Mario Tobino, nella sua polemica contro i “novatori” della legge di riforma psichiatrica, ripeteva: "Picconano la casa dei matti".

Francesca Navari