“La verità su San Pietro a Vico“. Cartiere Cardella rivela gli antefatti

Sono i vertici delle Cartiere Modesto Cardella, sollecitati dai comitati, a chiarire los tato dell’arte. “L’intervento del comitato di San Pietro a Vico, offre l’occasione per precisare che questa cartiera ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Lucca recante impegni per l’attuazione del Progetto Unitario Convenzionato (PUC) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 20 Aprile 2022“.

“Come previsto dalla convenzione, in data 30 Novembre 2022 questa cartiera – continua la proprietà di Cardella – ha versato al Comune di Lucca l’importo di Euro 460.000 per il finanziamento della costruzione di un’opera pubblica consistente in un parcheggio e verde pubblico attrezzato in adiacenza alla scuola primaria di San Pietro a Vico; inoltre, in data 23 Dicembre 2022, la cartiera ha consegnato al Comune di Lucca una fidejussione bancaria di Euro 1,2 milioni a garanzia della realizzazione, appena la necessaria autorizzazione edilizia sarà stata completata, di una rotatoria all’intersezione tra via dell’Acquacalda e Via per Marlia e di un parcheggio a servizio del locale cimitero. Contrariamente a quanto è stato riportato, la costruzione del nuovo impianto per il biometano è stata autorizzata dalla Regione Toscana ai sensi della vigente normativa sulle fonti energetiche rinnovabili, la quale, per questo tipo di impianti di pubblica utilità indifferibili e urgenti, non prevede esborsi finanziari di sorta a favore della pubblica Amministrazione“. Sulla vicenda interviene Gabriele Olivati (Lucca Futura):

“Il Comune non solo non dà risponde ai cittadini, esegue interventi in ritardo, ma si prende meriti che non ha. A inizio febbraio 2024 il comune comunicava l’avvio di lavori nel Paese, entro primavera, per “460mila euro finanziati dal Comune” - spiega Olivati -. Peccato che i quattro interventi previsti nel paese sono un’eredità del progetto unitario convenzionato lasciato in eredità dal centrosinistra, che prevede una rotatoria all’intersezione tra via dell’Acquacalda e via per Marlia, un ampliamento del parcheggio pubblico attiguo al cimitero, un parcheggio pubblico a servizio della scuola primaria e un’area a verde pubblico”.