La turbolenta storia tra Elvira e il Maestro. Sabato in San Romano

Come meglio festeggiare Puccini nel 100° della sua scomparsa, se non parlando della sua Arte sia dal punto di vista della ricerca musicologica, sia offrendo sulla scena parte della sua produzione ispirata anche alla vita personale più vera, senza scadere nel pettegolezzo, ma seguendo un criterio filologico e rispettoso di un genio dell’opera lirica? E’ quanto farà l’Associazione Kalliope, Accademia della Voce Artistica, APS, portando sulla scena, nel calendario ViviLucca con il sostegno del Comune della città natale del maestro Puccini, nell’Auditorium di San Romano, sabato alle 21, con ingresso ad offerta libera, senza necessità di prenotazione, “Addio, mio dolce amor! L’ultimo folle viaggio di Elvira e Giacomo Puccini“ è uno spettacolo lirico teatrale di Paola Massoni, autrice del testo, regista e interprete, come attrice e soprano lirico, di Elvira Bonturi, prima compagna e poi moglie di Giacomo Puccini, nei cui panni si calerà l’attore di cinema e teatro Paolo Giommarelli. Nei personaggi delle opere pucciniane, accanto ai protagonisti di questa storia d’amore , un valente cast pucciniano: Silvana Froli, soprano, Giovanni Cervelli, tenore, Nicola Farnesi, baritono, al pianoforte il maestro Stefano Adabbo.