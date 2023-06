La trasparenza per gli enti del terzo settore nel libro del Centro Martini

Appuntamento per martedì 6 giugno, a Castelnuovo di Garfagnana, alle 17.30, nella Sala Suffredini in Piazzetta Ariosto, per la presentazione del libro “La trasparenza per gli enti del terzo settore”, curato da Luca Gori e Giulio Sensi per la casa editrice Pisa University Press (collana Ripensare il Terzo Settore). L’evento è intitolato “La trasparenza nel terzo settore: tra adempimenti e opportunità” ed è organizzato dal Centro di Ricerca Maria Eletta Martini (il centro costituito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dalla Fondazione per la Coesione Sociale, con sede in via San Micheletto a Lucca), in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana e con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca.

I lavori saranno aperti dai saluti dell’assessore al welfare e alla sanità del Comune di Castelnuovo Patricia Tolaini e da quelli del vicepresidente della Fondazione per la Coesione Sociale Tiziano Giuseppe Pieretti. Ad introdurre e coordinare i lavori sarà la direttrice della Fondazione per la Coesione Sociale Donatella Turri.

Interverranno gli autori, Luca Gori (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – Centro Ricerca Maria Eletta Martini) e Giulio Sensi (giornalista e comunicatore sociale responsabile della comunicazione del Centro Ricerca Maria Eletta Martini), il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca Marco Marchi e il Governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano e Consigliere di Presidenza delle Misericordie d’Italia Gabriele Brunini. I partecipanti all’iniziativa avranno in regalo una copia del volume.