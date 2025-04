La Tarip più facile con Pago PA. Ecco le scadenze da rispettare

Il nuovo tributo puntuale sui rifiuti Tarip ad Altopascio, entrato in vigore dal primo gennaio 2025 dopo un periodo sperimentale, potrà essere pagato, a partire dall’acconto 2025, anche attraverso la piattaforma PagoPA. Una formula ormai prevista in quasi tutte le contrattazioni tra utente e Pubbliche Amministrazioni. L’obiettivo è provvedere e garantire la massima funzionalità e l’efficienza dell’intero sistema informativo dei servizi finanziari dell’Ente, con la conclusione delle operazioni tecniche di attivazione del servizio, in tempo utile ai fini dell’emissione degli avvisi di pagamento dell’acconto 2025, considerando i termini di scadenza per i versamenti del tributo, già deliberati: prima rata entro il 15 luglio 2025; seconda 15 settembre; terza da saldare entro il 15 novembre. Il semaforo verde al nuovo sistema è arrivato con la determinazione numero 237 del 15 aprile scorso, che provvede all’affidamento diretto del servizio.

Il Comune da tempo, ad esempio per le sanzioni della Municipale, si appoggia alla ditta Maggioli di Santarcangelo di Romagna che ha sviluppato il software per garantire la funzionalità, l’aggiornamento e l’efficienza dell’intero sistema informativo comunale, essenziale ed imprescindibile per l’Ente.

La procedura è quella dell’affidamento diretto: per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (in questo caso siamo sotto i 5 mila euro, per il software che gestirà il PagoPa), si può operare anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze, idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Così il servizio è affidato alla ditta P.C.S. S.r.l. – Programmi Computer Servizi per Enti Pubblici con sede a Pontedera, rivenditore commerciale autorizzato del Gruppo Maggioli S.p.A. I dettagli saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Municipio della cittadina del Tau. Ricordiamo che con il nuovo tributo puntuale Tarip, introdotto dall’amministrazione comunale insieme ad Ascit Servizi Ambientali Retiambiente, i cittadini e le utenze non domestiche, quindi, dovranno utilizzare esclusivamente i sacchetti dotati di tag RFID per conferire il rifiuto indifferenziato.

Massimo Stefanini