La stufa funziona male. Ricoverati in quindici

Paura alla vigilia di Natale nella Piana di Lucca. I vigili del fuoco e varie ambulanze inviate dal 118 sono infatti intervenuti verso la mezzanotte a Segromigno in Piano nel territorio comunale di Capannori, dove 15 persone che partecipavano a un cenone di Natale sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio proveniente da una stufa a gas malfunzionante. Una ragazza in particolare è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Luca in codice rosso. Le sue condizioni inizialmente hanno destato una certa preoccupazione tra i soccorritori, perché la giovane non riusciva a stare in piedi e respirava a fatica, ma dopo i primi trattamenti di emergenza e il ricovero in ospedale la situazione appare per fortuna progressivamente migliorata.

Altre 14 persone, che si trovavano nella stessa abitazione in via delle Sane Vecchie a Segromigno e presentavano lievi sintomi di intossicazione, si sono invece recate volontariamente al pronto soccorso del nosocomio lucchese per sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Nessun dubbio sulle cause del malessere generale. Durante il loro intervento, i vigili del fuoco di Lucca, intervenuti tempestivamente, con gli appositi strumenti a disposizione hanno infatti rilevato nelle stanze la presenza del pericolosissimo gas: una saturazione nociva di monossido di carbonio verosimilmente legata al malfunzionamento di una stufa a gas presente nell’abitazione.

Paolo Pacini