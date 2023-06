La storia di Lucca raccontata da Paolo Bottari

Sarà presentato martedì prossimo, 20 giugno, alle ore 17,45, presso l’Auditorium Agorà a Lucca, l’ultimo libro scritto dal giornalista e storico e nostro collaboratore, Paolo Bottari, dal titolo "Breve storia di Lucca" edito da Pacini Editore di Pisa. Si tratta di una nuova edizione, rivista, corretta e ampliata della versione uscita nel 2000, che fu tradotta anche in tedesco. Il successo nelle librerie italiane di questa storia tutta lucchese, in formato tascabile e leggibile tutta d’un fiato, con lo stile narrativo dell’autore, che ha già pubblicato più di venti libri di storia locale, ha spinto l’editore a riproporla. La storia di Lucca città in sintesi ma anche quella del suo territorio, dalla Garfagnana alla Versilia, oltrechè della Piana, viene passata in rassegna attraverso i fatti principali, dalle origini fino ai giorni nostri, con alcuni focus sui personaggi principali. Per Bottari è un’ulteriore conferma dell’impegno che da ormai tanti anni sta producendo nel recuperare la memoria della città, delle sue tradizioni e di personaggi e che ancora oggi prosegue dalle pagine del nostro quotidiano, con la rubrica domenicale di storia locale, con interventi sempre di carattere storico e che presto sarà seguita da altri importanti lavori. A presentare il libro e a parlarne, interverranno il Sindaco di Lucca, Mario Pardini e il nostro caposervizio, Francesco Meucci. L’ingresso è libero, per informazioni chiamare al 3389584025.