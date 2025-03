La storia del movimento per conoscere e comprendere l’identità della comunità valdese, dalle origini della predicazione di Valdo a Lione fino ad oggi.

Stasera, alle 21, infatti, ai Giovedì al Museo, si terrà la conferenza ’850 anni di storia con la Fondazione Centro Culturale Valdese’, con relatore il suo direttore Davide Rosso. È possibile assistere all’incontro sia in presenza, presso la sede del Museo, in Via Ducale 4 a San Michele, che online, prenotandosi al link bit.ly/marzomuseo25.