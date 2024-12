La storia della Bauhaus per i più piccoli

Dopo il grande successo dei libri dedicati a Pollock, Modigliani e Kandinskij, la Fondazione Ragghianti annuncia l’uscita di “Rivoluzione Bauhaus. La scuola che inventò il design”, il nuovo volume della collana d’arte “ALT! Arte Libera Tutti”, destinata al pubblico infantile e realizzata dalla Fondazione con Maria Pacini Fazzi editore. Ideata da Federica Chezzi (storica dell’arte e docente di Pedagogia e didattica dell’arte all’Accademia di Belle Arti di Bologna) e da Angela Partenza (architetto ed esperta in formazione e didattica dell’arte), dal 2008 operatrici del dipartimento di didattica della Fondazione, la collana dedica questo quarto libro al racconto della vivace vita all’interno del Bauhaus, il celebre istituto fondato da Walter Gropius nel 1919 a Weimar, in Germania. Coniugando rigore scientifico e riflessioni, interazioni e scoperte, pensate per stimolare una partecipazione attiva e divertente, il racconto propone un approccio di apprendimento dinamico attraverso attività creative: la costruzione della “casa Bauhaus”; un laboratorio creativo che si sviluppa a tappe seguendo le varie officine della scuola con l’uso di materiali semplici; e una vera ricetta di un dolce in stile Bauhaus. I testi di Federica Chezzi e Angela Partenza sono corredati dalle evocative illustrazioni di Serena Ferrero, in arte Santamatita, fumettista, autrice e illustratrice.