La storia del lucchese. Eolo Giovannelli con Policardia Teatro

"Eolo-Soffio di Dio" diretto da Andrea Elodie Moretti è la pièce teatrale che Policardia Teatro metterà in scena lunedì 1° luglio dopo la messa in suffragio di Eolo Giovannelli, celebrata dall’arcivescovo Paolo Giulietti, alle 19 nella chiesa di San Pietro Somaldi a Lucca. L’inizio dello spettacolo, nella stessa chiesa, è previsto per le 20. Si tratta di una rielaborazione scenica che racconta la storia del lucchese Eolo Giovannelli nato 90 anni fa: il 1° luglio 1934. Gli interpreti che andranno in scena sono: Simone Sommariva, Cecilia Delle Fratte, Elena Tagliagambe, Andrea Aquilante, Andrea Tassinari, Gabriele Guasti, Pietro Anastasi, Filippo Cancellotti, Leonardo Martinelli, Samuele Mugnaini.Nella puntata di domenica 29 luglio di "A Sua Immagine", su Rai Uno, è previsto un servizio sullo spettacolo.