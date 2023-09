La star è Susan Sarandon. Due appuntamenticon l’attrice da Oscardalle radici lucchesi

"Thelma e Louise", "Dead man walking", "The Meddler"... potremmo continuare ancora e ancora: film che fanno ormai parte della storia del cinema mondiale e che vedono come protagonista la mitica Susan Sarandon, attrice statunitense Premio Oscar. Sarà proprio Sarandon l’ospite d’onore della diciannovesima edizione di "Lucca Film Festival", in collaborazione con Imt per "Bright Night", e con cui, per la prima volta, viene accolta da una manifestazione in Toscana un’attrice americana vincitrice di un premio Oscar.

Una partecipazione che, per Susan Sarandon, ha un valore in più: la famiglia dell’attrice ha infatti origine lucchesi, in particolare da Coreglia Antelminelli. Una vera riscoperta della propria terra d’origine: l’attrice è infatti anche una dei 15 destinatari del premio assegnato ai Lucchesi che si sono distinti all’estero dalla Camera di commercio Toscana Nord-Ovest e dall’Associazione Lucchesi nel Mondo. Saranno due le giornate del Festival dedicate all’attrice, il 28 e il 29 settembre.

La Sarandon riceverà il 28 settembre, al Cinema Astra, il Premio alla Carriera e sarà protagonista, il pomeriggio del 29 settembre, alla Chiesa di San Francesco, di una masterclass aperta al pubblico, moderata da Thomas De La Cal e e organizzata in collaborazione con la Scuola IMT, nell’ambito della BRIGHT-NIGHT 2023, Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori“. Poi ci sarà un concerto in piazza della Cittadella in suo onore dell’orchestra del Conservatorio Luigi Boccherini con la soprano Silvana Froli, dedicato a Puccini. Il concerto vuole essere un omaggio alle origini lucchesi della Sarandon, celebrando anche il genio del Maestro lucchese.

L’attrice camminerà sul tappeto rosso firmato Lucca Film Festival incantando fan e ammiratori, così come ha incantato con i suoi indimenticabili film miliardi di spettatori, di generazione in generazione. Ad affiancare il grande nome di Susan Sarandon nell’edizione di quest’anno abbiamo anche l’attrice Isabelle Huppert, l’attrice Violante Placido, il regista e sceneggiatore premio Oscar Gabriele Salvatores, l’attore e regista Kim Rossi Stuart, l’attrice Stefania Sandrelli e il regista e sceneggiatore Mario Martone.

Sabato 30 settembre Gabriele Salvatores sarà al centro di un grande omaggio del festival, con una masterclass e la serata di gala per il premio alla carriera, cui seguirà la proiezione della versione restaurata del suo film "Nirvana". In seconda serata protagonista del decennale di Lucca Effetto Cinema con uno speciale evento dal vivo in piazza San Michele che omaggerà il suo cinema. Tra i fondatori del Teatro dell’Elfo e nel 1986 con Maurizio Totti e Diego Abatantuono della Colorado Film, Salvatores, che nel 1992 vince il Premio Oscar come miglior film straniero con Mediterraneo, sarà omaggiato ulteriormente dal festival con le proiezioni al Festival dei suoi film "Educazione siberiana", "Tutto il mio folle amore", "Il ritorno di Casanova" e "Io non ho paura".

Giulia Alberigi