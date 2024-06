La squadra di Bassini. Ecco tutte le deleghe

Trazione decisamente al femminile, per la neo giunta composta per 3/5 da donne. Questi i criteri adottati dal sindaco di Montecarlo Marzia Bassini nell’assegnazione delle deleghe avvenuta il giovedì nel corso del consiglio comunale di insediamento. Bassini terrà per sé le deleghe a urbanistica, lavori pubblici, polizia municipale, cultura, rapporti con provincia, regione ed enti pubblici. Vice sindaco è stato nominato Ugo Lunardi, che sarà al contempo assessore alla struttura organizzativa e rapporti con il personale – alla salute, solidarietà sociale e partecipazione – alla tutela e promozione della famiglia, della natalità e della terza età – alla protezione e benessere degli animali domestici, bioetica animale – all’identità, storia, tradizioni e Montecarlesi nel mondo.

Luca Galligani si occuperà di ambiente, arredo e decoro urbano, patrimonio comunale, trasporti e viabilità, protezione civile. A Veronica Della Nina sono state conferite le deleghe a pubblica istruzione, politiche giovanili, politiche formative territoriali, pari opportunità e gemellaggi. Per Giulia Centoni un assessorato che comprende politiche agricole e D.O.C. di Montecarlo, turismo, eventi di promozione del territorio, sport e tempo libero, comunicazione, trasparenza e rapporti con il cittadino. Assegnate deleghe specifiche ai consiglieri comunali Andrea Tocchini, che si occuperà di bilancio, tributi ed economato, politiche comunitarie, politiche della casa, programmazione e verifica linee di mandato; Juri Nesti, incaricato di seguire sviluppo economico, commercio e artigianato, associazionismo, rapporti con il volontariato e il terzo settore, innovazione e sistemi informatici. Infine Andrea Turingia, a sicurezza, località comunali, caccia e pesca.