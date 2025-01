La Smurfit Westrock azienda top employer

Smurfit Westrock Italia. A pochi mesi dalla nascita della nuova realtà, frutto della fusione con il colosso WestRock, la multinazionale si conferma un’organizzazione leader nell’ambito HR (risorse umane), che continua a generare un impatto positivo sul mondo del lavoro. Smurfit Westrock Italia, la multinazionale leader mondiale nel packaging a base carta con oltre 2.200 dipendenti in Italia Paese, nata nei mesi scorsi dalla fusione fra Smurfit Kappa Group e WestRock Group, si conferma Top Employer Italia anche nel 2025, arrivando a sei riconoscimenti consecutivi.

In Toscana la multinazionale è presente in Lucchesia con oltre 420 addetti e una filiera integrata che comprende la cartiera di Ponte all’Ania, due stabilimenti per la realizzazione di fogli e imballaggi in cartone ondulato a Badia e Lunata e a Marlia un impianto per il riciclo del materiale cartaceo. La certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale assegnato da Top Employers Institute alle aziende eccellenti in ogni Paese del mondo in tema di politiche, strategie e iniziative HR focalizzate a persone ed ambienti di lavoro.

Viene rilasciata alle imprese che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. Sei le macro aree e 20 i topic analizzati.

Luca Galeotti