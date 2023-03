La signora Graziella oggi compie 80 anni Gli auguri della famiglia

22Un giorno speciale, quello di oggi per Graziella Pera che compie 80 anni tondi. Una giornata di festa per tutta la famiglia e per gli amici. Gli auguri a cascata per Graziella ci arrivano dal nipote Nicola, dai figli Simona, Giuseppe, Massimigliano, Angelo, Lorenzo e Alessandro e anche da tutti gli amici più cari. Un coro a una sola voce per augurarle di cuore “Buon Compleanno!“ in questa bella ricorrenza dei mitici “80“ dalla sua nascita. Un coro festoso e affettuoso tutto per la signora Graziella a cui anche la nostra redazione rivolge i migliori auguri.