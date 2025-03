"La sicurezza di cittadini e lavoratori prima di tutto". Europa Verde Toscana chiede indagini approfondite

A proposito della vicenda di Fornaci, anche il movimento Europa Verde Toscana in un proprio comunicato chiede chiarezza, bonifica e indagini approfondite. "È inaccettabile che un fatto così grave emerga nel nostro territorio. Serve immediata trasparenza sulle cause e sulle possibili conseguenze per la salute pubblica e per l’ambiente - dichiara Eros Tetti, portavoce di Europa Verde Toscana - chiediamo un’immediata messa in sicurezza dell’area, per scongiurare qualsiasi rischio di esposizione per i lavoratori e i cittadini, e l’avvio di indagini approfondite per accertare la provenienza del materiale radioattivo rinvenuto". Come aggiunge Tetti, ora è essenziale verificare se vi siano state contaminazioni dell’ambiente circostante e delle falde acquifere e garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro.