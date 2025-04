La settimana del Gruppo Volontari della Solidarietà

Il mese di maggio è solitamente il mese che Barga associa alla partecipazione ad un evento importante per il Gruppo Volontari della Solidarietà. Torna infatti dall’11 al 16 maggio la XXXIII Settimana della solidarietà con la quale il G.V.S. intende perseguire quelle finalità che sono alla base del proprio operato, svolto ormai da oltre trenta anni, nei confronti di persone con disabilità e delle loro famiglie.

Tra i momenti salienti della "Settimana", domenica 11 maggio, la Giornata del Volontariato. La mattina, all’oratorio del Sacro Cuore, saranno aperti diversi stand delle associazioni mentre alle 11.15 verrà celebrata una messa sul sagrato davanti alla chiesa del Sacro Cuore.

Il programma della "Settimana" prosegue, poi, lunedì 12 maggio con la messa che si terrà alla Villa di Riposo "G. Pascoli" e l’incontro tra gli ospiti ed i ragazzi del GVS (alle 15); martedì 13 alle 17 all’Oratorio con un dibattito sul tema "Volontariato come è nato e come sta cambiando" con relatore Patrizio Petrucci; giovedì 15 maggio alle 21 al cinema Roma il G.V.S. presenterà poi il lavoro teatrale "Il Primetto è ito in Scozia" di Gioconda Lorenzini.

Altro momento clou sarà per venerdì 16 maggio con la Giornata dell’Amicizia che inizierà alle 9.30 sul Fosso con il ritrovo delle associazioni e delle scuole partecipanti e vedrà poi alle 10 un lungo corteo che parteciperà alla Passeggiata dell’amicizia che da via Marconi giunge in largo Roma, Piazza Pascoli ed infine nel piazzale Matteotti dove si svolgeranno anche alcuni giochi.

Quest’anno, a cura di Venti d’arte APS, alla "Settimana" parteciperanno anche giovani operatori culturali europei del progetto Erasmus+Access: Advancing Specialized Support, proponendo attività. Il 14 maggio, infine, all’Oratorio del Sacro Cuore incontreranno i ragazzi del G.V.S. di Barga. Tema dell’incontro gli strumenti creativi per guidare le persone ad esprimere le proprie emozioni.

Luca Galeotti