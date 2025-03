“La Settimana del Cervello“. Gli esperti ne svelano i segreti

Appuntamento speciale per la 10ª edizione della “Settimana del cervello” che vedrà la Scuola Imt Alti studi di Lucca organizzare una serie di iniziative di particolare rilevanza. Da lunedì 10 a venerdì 14 marzo nel complesso di San Francesco e nelle altre sedi della Scuola, si snoderà un programma ricco di appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica e all’approfondimento delle neuroscienze con seminari, conferenze, laboratori e presentazione di libri.

L’appuntamento parte in anteprima domani alle 10,30 all’Università di Firenze con la conferenza dal titolo “Microbiota, patologie psichiatriche e autismo” a cura del neuroscienziato Pietro Pietrini. Domenica 9 marzo alle 20 su NoiTv sarà possibile seguire la trasmissione “Parlando con”, condotta da Sergio Talenti dove sarà ospite nuovamente il professor Pietrini sul ruolo della pet therapy nella salute mentale.

La settimana del cervello alla Scuola Imt entra nel vivo con l’evento inaugurale che si terrà lunedì 10 marzo alle 17 alla Cappella Guinigi con la conferenza “Le lingue impossibili: il cervello, le macchine e il dono dei limiti”, tenuta dal professor Andrea Moro della Scuola Superiore Universitaria IUSS Pavia e Scuola Normale Superiore Pisa. L’incontro sarà preceduto dai saluti del rettore della Scuola Imt Lorenzo Casini e dal presidente della Fondazione Insigniti Omri Francesco Tagliente.

Martedì 11 marzo alle 16, sempre nella Cappella Guinigi, Linda Fiorini, dottoranda in Neuroscienze cognitive, computazionali e sociali alla Scuola Imt, terrà la conferenza “L’intelligenza artificiale al servizio delle neuroscienze: potremo usare il cervello come un joystick”. Giornata interessante quella di mercoledì 12 marzo: alle 10 il prof.Giulio Bernardi terrà una conferenza in San Francesco per le scuole secondarie di secondo grado dal titolo “Perché dormiamo? Un viaggio nel cervello tra sonno e sogni”. Dalle 15 alle 18, sarà la volta di “Il cervello è un gioco da ragazzi” laboratorio a cura di Davide Bottari, ricercatore in Neuroscienze cognitive con Martina Battista, Francesca Collesei, Marta Fantoni, Alessandra Federici ed Erica Iob, dottorande in Neuroscienze. L’iniziativa è dedicata a famiglie e bambini dai 3 agli 11 anni, che potranno scoprire come funziona il cervello attraverso esperimenti pratici nelle strutture dell’Open Lab della Scuola IMT.

Sempre il 12 marzo alle 14, seminario online In collaborazione con il Neuroscience Lab di Intesa Sanpaolo Innovation Center su “Le nuove frontiere delle neuroscienze: cervello, benessere” con il prof. Emiliano Ricciardi. Alle 17 nella Cappella Guinigi, conferenza “Corpo e cervello, ritmi biologici e salute” con Alberto Giannoni e Paola Tognini della Scuola Superiore Sant’Anna, modera Giulio Bernardi. Giovedì 13 marzo alle 9 in San Francesco “Assaggi di neuroscienze per ragazzi curiosi”, laboratorio interattivo per le scuole secondarie a cura di Davide Bottari, Linda Fiorini e Folco Panizza.

Alle 18, nella biblioteca della Scuola in piazza San Ponziano, verrà presentato il libro “Genetica dei ricordi. Come la vita diventa memoria” di Andrea Levi, incontro sotto forma di un dialogo tra l’autore e Giada Lettieri, ricercatrice in Psicologia generale alla Scuola Imt. Infine il 14 marzo alle 17 alla Cappella Guinigi si terrà la conferenza “Il corpo artificiale” con i professori Domenico Prattichizzo e Simone Rossi dell’Università degli Studi di Siena, moderati da Marta Bortoletto.

Maurizio Guccione