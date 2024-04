La Santa Dorotea promuove il passaporto solidale

La Onlus: “Azione Contro La Fame” è un’organizzazione internazionale umanitaria, leader nella lotta alla fame e alla malnutrizione infantile fondata in Francia nel 1979. Da allora sono riusciti ad aiutare oltre 26 milioni di persone che soffrivano la fame a causa di guerre, siccità e povertà. Il paese focus del 2024 è il Bangladesh. Quest’anno, obiettivo del progetto è sensibilizzare gli alunni al problema della malnutrizione che colpisce ben il 41% dei bambini sotto i 5 anni ed è uno dei tassi più elevati della Terra. Durante il mese di marzo un esperto è venuto presso la nostra scuola Santa Dorotea ed ha svolto attività didattica ricca di esempi concreti, video e testimonianze con l’obiettivo di coinvolgere gli alunni, le loro famiglie e le insegnanti in prima persona e renderli partecipi nella ricerca di una soluzione concreta e immediata. Un progetto trasversale di educazione civica. I contenuti didattici del progetto permettono a tutti di assumere consapevolezza, valorizza la conoscenza delle organizzazioni internazionali e promuove il rispetto verso gli altri. La chiave educativa del progetto: il passaporto solidale. La scuola Santa Dorotea si è impegnata ad utilizzare il meccanismo del passaporto solidale coinvolgendo parenti e conoscenti con promesse di donazione durante una corsa che lo studente si impegnerà a fare, nel nostro caso, il giorno 9 maggio. Si realizza così un progetto volto a sensibilizzare l’attenzione e la cura verso l’ambiente, a vivere lo sport in modo inclusivo, ad approfondire le scienze dell’alimentazione e ad affrontare le problematiche del

pianeta Terra. (Classe IV)