La Rsa apre alle famiglie per i pranzi e le cene

Proseguono le iniziative per le feste natalizie all’interno della RSA ‘Don Alberto Gori’ di Marlia. Tra le attività programmate, anche la possibilità per le famiglie degli ospiti, di pranzare e cenare con i propri cari ancora fino al 7 gennaio. Grande successo dell’iniziativa

durante la vigilia e il giorno di Natale: 40 famiglie, infatti, hanno aderito a questa nuova iniziativa partecipando al pranzo o alla cena insieme ai loro parenti ospiti della struttura. La programmazione di questa nuova iniziativa ha visto un lavoro integrato tra l’equipe assistenziale ed il comitato di rappresentanza dei familiari per definire spazi e date di accoglienza.

La programmazione, inoltre, avuto bisogno di un’organizzazione con la ditta che fornisce la ristorazione in termini di gestione delle richieste e pianificazione delle consegne, e tutto quanto concerne la gestione di accoglienza dei familiari nella RSA. "Assicurare il benessere degli ospiti della Rsa di Marlia è uno degli obiettivi prioritari portati avanti dalla Capannori Servizi e condivisi con il Comune - afferma l’assessore Ilaria Carmassi - ; l’iniziativa rientra in questo ambito e vuole dare la possibilità agli ospiti di trascorrere alcuni momenti di convivialità con i propri familiari, in occasione delle festività natalizie in modo che possano vivere il calore della famiglia in giorni così significativi".