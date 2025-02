La rotatoria dopo 30 anni d’attesa. Inaugurato il cantiere di Salicchi

Transennature, ruspe, camion: tutto vero, il cantiere parte. Dopo oltre 30 anni di attesa sono cominciati i lavori per la costruzione della nuova rotatoria a doppia goccia sul saliscendi del Salicchi, che collega Borgo Giannotti al ponte di Monte San Quirico. Il cantiere, avviato alla presenza del sindaco Mario Pardini, dell’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e del presidente della Commissione consiliare lavori pubblici Marco Santi Guerrieri, del presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, avrà un costo di quasi 638mila euro ed un quadro tecnico economico di 850mila euro a totale carico del Comune di Lucca. I lavori dureranno, salvo complicazioni, circa un anno e non comporteranno interruzioni del traffico. Si tratta di una delle opere più attese per dare maggiore scorrevolezza al traffico e maggiore sicurezza agli automobilisti e ai cittadini che da queste parti abitano o transitano. "Dopo più di trent’anni oggi andiamo ad intervenire su uno dei più annosi problemi del traffico della nostra città – ha spiegato il sindaco –,che si avvia così verso la soluzione a lungo attesa dai cittadini. Dopo decenni di discussioni e proteste dei residenti questo incrocio problematico e pericoloso lascerà il passo ad una sistemazione che renderà più fluido il traffico dei veicoli e più sicuro il transito di automezzi e pedoni. Tutto questo grazie alla caparbietà della nostra amministrazione, in particolare dell’assessore Nicola Buchignani, alla grande competenza dei nostri uffici". Un’opera che va inquadrata nell’ambito del nuovo ponte sul Serchio e dell’asse suburbano, come ha ricordato il primo cittadino ma anche il presidente della Provincia Pierucci. "E’ un’opera che nasce da una sinergia importante – ha aggiunto Pierucci – che dà una risposta concreta e che si colloca al fianco del ponte realizzato da noi e dell’asse suburbano a cui lavora il Comune di Lucca: esprimo gratitudine al Comune per l’opera, c’è grande soddisfazione per Lucca ma anche per i comuni vicini". Nel dettaglio dell’intervento è sceso l’assessore ai Lavori Pubblici Buchignani che ringraziato gli uffici per il lavoro svolto. "Da assessore – ha ricordato – non ho trovato niente dalle amministrazioni passate da cui partire. Con grande umiltà, ascoltando amministratori e tecnici, grazie a un lungo confronto iniziale con la dirigente Giannini, convocai a fine 2022 un tavolo formato dall’ex assessore Chiari, con l’architettoTani e con l’ingegner Biggi e già a dicembre 2022 avevamo scelto una forma e un elaborato un progetto preliminare che è stato la base su cui è stato impostato lo studio dei volumi di traffico che abbiamo commissionato all’Università di Pisa. Solo dopo i risultati abbiamo avviato il progetto di fattibilità vero e proprio affidato all’ingegner Remorini e, in parallelo, la concertazione con gli altri enti. Voglio rivendicare il coraggio di questa scelta perché non c’erano gli spazi per realizzare una rotatoria e non è mai stato fatto niente semplicemente perché il confronto con il Genio Civile per lo spostamento dell’argine maestro era considerato temerario. Invece, abbiamo centrato l’obiettivo".

Fabrizio Vincenti