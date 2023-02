La riscoperta del mercato contadino E il premio: “La frantoiana per tutti“

Sono unici in città, sono presidio slow food e sono l’avamposto di genuinità e bontà a chilometro zero. Sono i venti operatori agricoli che ogni sabato sono ai banchi del Mercato Contadino del Foro Boario. Senza etichette: non dipendono da associazioni, si sono “costituiti“ in autonomia. E la formula vince, sempre di più. Al punto che sabato dalle 10.30 alle 12.30 per ringraziare i fedelissimi clienti, in costante aumento, offriranno una degustazione della zuppa alla frantoiana con i prodotti dell’orto. Quindi zucca, cavolo verza, fagioli borlotti, fagioli cannellini, bietola, carote, patate, porro, cavolo cappuccio, finocchio, braschette, cipolle bianche, rosmarino, salvia, aglio, sedano, olio e naturalmente gli erbi di campo grazie a chi ancora li conosce. Il tutto con un bel bicchiere di vino. E di sicuro i commensali non mancheranno: le condivisioni sui social sono già “partite“. “E’ l’occasione per ringraziare i nostri clienti, così come facevamo anni fa prima che la pandemia spazzasse via tutto – spiega Francesco Chiocca dell’omonima azienda agricola a Sant’Alessio, coltivatore diretto storico del mercato –. Sono clienti che sanno capire e premiare il nostro lavoro, sempre più difficile. Da noi non possono trovare i prezzi del supermercato, lo metto in premessa, ma quando provano...