La rinascita di Darwin dei Greppi. Campione anche grazie a Giuseppe

Quando la passione è più forte di ogni ostacolo. E’ una bella storia quella di Giuseppe Liistro, originario della Sicilia che da qualche anno si è trasferito a Spianate, frazione di Altopascio, dove gestisce il bar “Tuttoapposto“ nella centralissima via Mazzei. Ha acquistato un cavallo da trotto e lo ha curato con amore perché era acciaccato, lo ha rimesso in sesto e adesso, da marzo 2023 ad oggi Darwin dei Greppi, questo il nome, quattro anni, ha vinto la quinta corsa sulle dieci alle quali ha partecipato.

E non è stata una gara qualunque nel settore del trotto italiano, il Gran Premio “Trocadero“ il clou in una tris all’Arcoveggio di Bologna, ippodromo storico a livello nazionale. Prize money di 9.500 euro. "Dovete sapere che al mio paese, Solarino, in provincia di Siracusa, andare a passeggio montando questi nobili animali che sono gli equini, era segno di distinzione, come essere a bordo di una bella auto - racconta l’imprenditore - così, seguendo mio cognato Fabio, mi sono dedicato con entusiasmo a quello che dovrebbe essere un hobby, ma che richiede impegno e sacrificio. Con il tempo che sottraggo al locale e che devo organizzare con altro personale. Ho fondato una scuderia, in Sibolla, “All right“ il nome, che poi non è altro che la traduzione di “Tutto a posto“ in inglese, i colori sono il giallo e il verde. Mi aiuta l’altro mio cognato, Alessandro".

"Prossimi obiettivi? Consolidarci nei Gran Premi. Il 20 dicembre correremo a Milano. Abbiamo già partecipato ad una simile prova a Palermo, ma in quella circostanza Darwin non era ancora al meglio - conclude - e non riuscì ad esprimersi al cento per cento. Ora possiamo avere ottime chance, come dimostra l’ultimo periodo".

Massimo Stefanini