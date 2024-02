La rinascita dell’Anfiteatro ”La piazza torni ad avere una valenza culturale”

La situazione di Piazza Anfiteatro torna in consiglio comunale: nella seduta di martedì prossimo verrà infatti discussa la mozione presentata dal consigliere di minoranza Daniele Bianucci tesa a favorire il recupero di una dimensione culturale della celebre piazza dopo che negli ultimi anni è stata al centro delle cronache soprattutto per la crescente quantità di attività di ristorazione presenti.

"Portiamo in consiglio comunale l’idea che l’Anfiteatro torni ad ospitare eventi culturali – spiega Bianucci – per renderla finalmente fruibile da parte di tutti: certo pure i turisti, ma soprattutto i cittadini che da anni non lo sentono più proprio. Durante i mesi estivi, l’Anfiteatro ha tenuto banco a causa di un’occupazione ritenuta da molte parti eccessiva di tavolini e gazebi per la ristorazione turistica, che ha finito per snaturarne la vocazione di cuore della città. È a partire da lì che ho presentato la mia mozione: per chiedere all’Amministrazione comunale un impegno diretto e concreto per il ripristino della dimensione culturale di piazza, prevedendo che all’interno del suo spazio tornino ad essere realizzati annualmente appuntamenti ed eventi culturali".

Negli anni, infatti, sono andati progressivamente persi la dimensione e l’uso culturale della piazza, che a lungo ha invece ospitato sia appuntamenti particolari e tipici, come la storica tombola della piazza (resa celebre dalla penna di Cesare Viviani), sia eventi di particolare pregio, come Anfiteatro Jazz e alcuni concerti, come ad esempio per le prime edizione del Lucca Summer Festival.

"Riteniamo che la riscoperta della dimensione culturale di piazza Anfiteatro – aggiunge ancora il consigliere Bianucci – potrebbe favorire direttamente il recupero di una vocazione di questo luogo non solo legata appunto alla ristorazione e al turismo, e potrebbe favorire una maggiore e più serena fruibilità e, di conseguenza, pure una più ordinata presenza di tavolini e gazebi all’interno dello spazio. Con la mozione chiediamo di tornare a prevedere eventi direttamente organizzati dall’Amministrazione comunale o dalle società o aziende speciali che fanno capo al Comune".

"Inoltre – conclude Bianucci – chiediamo che in sede dei prossimi bandi del ‘Vivi Lucca‘ per il finanziamento delle attività culturali cittadine, sia individuato un ordine di priorità per quelle che saranno pianificate almeno in parte proprio in piazza Anfiteatro e che al momento della stipula di nuove convenzioni (o loro rinnovo) che vedano un contributo economico da parte dell’Amministrazione comunale per l’organizzazione di attività culturali di prevedere che esse pianifichino almeno una parte del loro programma in questo spazio".

Fabrizio Vincenti