La richiesta dei residenti “Dossi sulla strada“

Via Giusti a Capannori dice "no" al senso unico e chiede invece che siano realizzati i passaggi pedonali rialzati. Seguitissima riunione lunedì sera nei locali della parrocchia di Massa Macinaia, dove i residenti della zona si sono riuniti per partecipare a un’assemblea pubblica, promossa dal Comune di Capannori, per ascoltare le proposte per le novità, relativa alla circolazione, che l’amministrazione voleva proporre in via dei Sodini e via Giusti. A incontrare i cittadini l’assessore ai Lavori pubblici Davide Del Carlo, l’assessore alla Polizia municipale Lucia Micheli e la comandante della Polizia Municipale Debora Arrighi che hanno prima di tutto evidenziato come l’amministrazione sia interessata a intervenire per ridurre il tasso di incidenti che si verificano con grande frequenza all’incrocio delle due strade.

"Prima di tutto vogliamo rassicurare i cittadini sul fatto che l’amministrazione vuole intervenire per ridurre la pericolosità dell’incrocio - hanno sottolineato gli assessori - e siamo venuti qui con delle proposte concrete, ma anche per ascoltare le richieste". La proposta avanzata era quella di creare entrambe le direzioni di via Giusti che si dipartono dall’incrocio con via dei Sodini, a senso unico, una in direzione Lucca e l’altra in direzione Pontedera. Gli animi dei residenti si sono scaldati, evidenziando come la soluzione proposta potesse essere più pericolosa del problema, visto che il senso unico avrebbe l’effetto di aumentare la velocità delle auto in transito e costringerebbe a dei lunghi giri, passando sulla via di Sottomonte, coloro che dovrebbero andare in direzione di S.Andrea di Compito. I cittadini hanno presentato diverse proposte che sono state scartate una dopo l’altra, da un semaforo che avrebbe dato vita a lunghe code, alla chiusura ai non residenti del tratto di viabilità.

Accordo invece quasi totale sulla proposta avanzata dai cittadini di realizzare alcuni attraversamenti pedonali rialzati con dei dossi, in via Giusti, e aumentare la visibilità dell’incrocio, che coglie di sorpresa soprattutto i non residenti.