La ricetta “verde“ per il trasporto“Più corse e a orari omogenei“

Il trasporto pubblico locale si muovea scartamento ridotto secondo Luca Fidia Pardini, Co-portavoce Europa Verde – Verdi Lucca, che al sindaco Mario Pardini, all’assessore Remo Santini, al Presidente della Provincia Luca Menesini e al Presidente di Autolinee Toscane S.p.A. un’articolata proposta nell’ottica di migliore il servizio. “Le corse sono insufficienti – sintetizza Luca Fidia Pardini –, distribuite in modo disomogeneo e quasi del tutto assenti la domenica o dopo le 20. Non è così che si va incontro alle esigenze della popolazione, spinta sempre più verso l’uso dell’auto privata, e allestrigenti urgenze dell’albiente“. La ricetta “Verde“ vede al primo punto “l’omogeneizzazione degli orari delle corse durante la giornata, e aumento della frequenza delle corse, anche nelle zone periferiche“. Al secondo “l’estensione degli orari limite delle corse ai giorni festivi e fino almeno a mezzanotte“. Inoltre la “realizzazione di parcheggi scambiatori in zone già cementificate per consentire alla cittadinanza di integrare l’uso del mezzo privato con l’uso del mezzo pubblico“.

“A proposito dell’ultimo punto, vogliamo rilanciare una proposta relativa alla zona dell’Oltreserchio – sottolinea Luca Fidia Pardini– che soffre particolarmente della mancanza di mezzi pubblici. In zona S. Maria a Colle ex Casina Rossa esiste un parcheggio privato di grandi dimensioni che potrebbe essere acquisito per farne un parcheggio scambiatore, allungando contestualmente il tragitto della Lam Blu (che arriva attualmente nella vicina frazione di Nave). Tale proposta, avanzata anche dall’Associazione Uniti per l’Oltreserchio e recentemente discussa anche nell’ambito dell’Assemblea pubblica organizzata dal Centrosinistra “Ascolto e Partecipazione” a Balbano, allevierebbe notevolmente uno degli snodi più critici del traffico della Piana di Lucca, quello di Ponte S. Pietro“.

“Un’altra proposta importante – aggiunge – riguarda il ripristino di un servizio Lam che colleghi il centro di Lucca con Pontetetto senza passare da Mugnano. Tale provvedimento aiuterebbe a sgravare dal traffico un’altra arteria fondamentale, quella del Viale S. Concordio – Pontetetto, sede di importanti attività produttive, ed è già stata oggetto di una petizione popolare. Rilanciando questa proposta, aggiungiamo che sarebbe opportuno fissare il capolinea di questo servizio LAM nella zona industriale di Guamo, dove il servizio di trasporto pubblico è gravemente carente“.